"التنمية" تكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن صرف مخصصات الأسر الفقيرة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، الأنباء المتداولة في قطاع غزة، بشأن صرف مخصصات الأسر الفقيرة.



وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف المخصصات، مضيفة، بأن هذه الأنباء عارية عن الصحة.



ودانت الوزارة، إقدام بعض ممن وصفتهم "الجهات غير الشرعية" في قطاع غزة على الترويج المستمر لهذه "الأنباء الكاذبة" واعتبرته "ابتزازاً رخيصاً، وتلاعباً بأعصاب ومشاعر الفقراء"، وفق ما جاء في التصريح.