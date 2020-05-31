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الهيئات المحلية تجتمع للإعلان عن رفضها التام الاتصال مع الاحتلال عبر الإدارة المدنية

الهيئات المحلية تجتمع للإعلان عن رفضها التام الاتصال مع الاحتلال عبر الإدارة المدنية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الاتحاد العام للهيئات المحلية، اجتماعاً، له اليوم الأحد، للإعلان عن رفضه التام الاتصال والتواصل مع الاحتلال عبر "الإدارة المدنية".

وأكد رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على الموقف الثابت للهيئات المحلية في الوطن، برفض التعامل مع الاحتلال والتشديد على دعم موقف القيادة الفلسطينية، وإحقاق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشار دولة إلى محاولات الاحتلال، عرقلة تقديم الهيئات المحلية خدماتها للمواطنين، موضحاً أن الهيئات، تقف صامدة أمام هذه الضغوطات المتمثلة بالاعتقالات والمضايقات، مشدداً على أن حقوق شعبنا غير القابلة للبيع.

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