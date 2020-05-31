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شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تؤكد على مواصلة إجراءاتها النقابية والتضامنية مع الصحفي حمد

نقابة الصحفيين تؤكد على مواصلة إجراءاتها النقابية والتضامنية مع الصحفي حمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بغزة، أن النقابة ستواصل كافة جهودها وإجراءاتها النقابية والتضامنية مع الصحفي إياد حمد، الذي تم فصله بشكل تعسفي من وكالة (AP) الأمريكية.

جاء ذلك، خلال الوقفة التضامنية التي نظمها عدد من الصحفيين، صباح اليوم الأحد، تضامناً مع الزميل حمد أمام وكالة (AP)  بغزة.

وأشار الأسطل إلى أن النقابة، ستعمل بشكل جاد ومستمر، ومواصلة الوقفات الاحتجاجية؛ للضغط على الوكالة والتراجع عن قرارها التعسفي، مشدداً على رفض تدخل الوكالة في الانتماء الفكري والسياسي للصحفيين ونشاطات الصحفيين خارج العمل.

وأوضح، أن نقابة الصحفيين ستتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المؤسسات الحقوقية من أجل الضغط على وكالة (AP) من أجل التراجع عن هذا القرار التعسفي.

بدوره، دعا الصحفي إياد حمد، خلال مكالمة هاتفية أثناء الوقفة إلى ضرورة تكاثف كافة الصحفيين خلال هذه الفترة، والابتعاد عن أي حسابات حزبية، مشيراً إلى أن الصحفيين، الذي يعملون في الميدان، يسعون إلى كشف زيف الاحتلال.



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