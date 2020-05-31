قيادي بـ (فتح): آن الأوان لحماس أن تعود لوعيها وتقف مع القيادة

وجه أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، دعوة لحركة (حماس)، بشأن قرار القيادة الفلسطينية، إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه آن الأوان لحركة (حماس) ومن يصطفون في هذا الخندق، أن يعودوا إلى وعيهم، وأن يقفوا مع القيادة في قرارها الوطني، و"إلا فإنهم في الصف الآخر"، وفق تعبيره.



وأضاف: أن اللجنة المركزية، ستعقد اليوم اجتماعاً لها، وذلك في إطار استمرار الاجتماعات المتواصلة للقيادة، دعما لقرار القيادة، والبحث في سبل تعزيز الجبهة الداخلية، وآليات التصدي لقرارات الاحتلال.



وقال الفتياني: إنه يجري العمل الآن على وضع الخطط العملية؛لتمتين الجبهة الداخلية، وآليات للتصدي المباشر لهذه القرارات العنصرية بحق شعبنا وقضيتنا، مشدداً على أن خطط الاحتلال مصيرها الفشل.

رام الله - دنيا الوطن