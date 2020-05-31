مفتي الديار الفلسطينية يُطالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها وحماية المسجد المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

أدّى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات الوقاية والسلامة والصحة العامة، وفق ما أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين.



وحذّر الشيخ حسين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، من مخاوف، جرّاء دعوات المتطرفين المستوطنين المتواصلة لعودة اقتحاماتهم لباحات المسجد الاقصى، مشيراً إلى حرص الأوقاف الإسلامية والمرابطين، على التصدي ومواجهة هذه الاقتحامات العنصرية التهويدية.



وأكد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ حسين، استمرار مطالبة الدول العربية والإسلامية بالنهوض من أجل تحمل مسؤولياتها في الدفاع وحماية ورعاية المسجد المبارك، خاصة من محاولات التهويد، التي تمتد للمسجد، وسائر أحياء المدينة المقدسة، كون حماية الأقصى ليست مسؤولية منفردة، إنما مسؤولية جماعية للمسلمين كافة.