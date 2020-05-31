البردويل: سيتم رفع بعض قيود (كورونا) بغزة وتشمل المساجد وصالات الأفراح والتعليم

صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أنه يجري نقاش مستفيض، حول عدة قضايا، تخص الحياة اليومية للمواطنين في قطاع غزة، والتي تأثرت بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وقال البردويل، لـ"دنيا الوطن": إن النقاش يتمحور حول التخفيف بشكل جيد لبعض القيود الموضوعة بسبب تفشي (كورونا)، مثل: فتح المساجد، وصالات الأفراح، وفي نهاية هذا اليوم، سيكون هناك قرار لصالح التخفيف التدريجي، ولكن وفق ضوابط صحية ووقائية.



وأوضح، أن الإجراءات ستشمل الصلاة في المساجد، وفتح صالات الأفراح بضوابط معينة، والتعليم، والأسواق، وغيرها، مستدركًا: "ننتظر الايجاز الصحفي في نهاية هذا اليوم، والإخوة في العمل الحكومي، عندهم القرارات الدقيقة وتفاصيلها، وسيعلنون عنها لاحقًا".



يشار إلى أن المساجد، فُتحت خلال الأسبوعين الماضيين فقط لأداء صلاتي الجمعة والعيد، في كافة محافظات قطاع غزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، شملت ابتعاد المصلين عن بعضهم، والتعقيم، ولبس الكمامة، وغيرها.