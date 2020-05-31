"التنمية" بغزة تُعلن إعادة فتح دور الحضانات ضمن إجراءات وقائية



من جانبها، أكدت مدير عام الأسرة والطفولة في الوزارة، منى العجلة، في تصريح نقله حساب الوزارة على (فيسبوك)، أن قرار إعادة فتح دور الحضانات، جاء بعد توافق مع وزارة الصحة على الإجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات.





وأضافت: ستقوم طواقم الوزارة المختصة، بالمتابعة والإشراف المستمر على دور الحضانة من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات المطلوبة.



ودعت العجلة جميع أصحاب الحضانات؛ لزيارة مقر الوزارة للتوقيع على تعهد بالالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 31/5/2020.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد، عن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في قطاع غزة، وذلك بعد قرار إغلاق دام شهرين، بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة (كورونا).