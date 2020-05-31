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وزيرة الصحة: الحكومة تتبع استراتيجية إغلاق المنطقة التي تظهر فيها إصابات (كورونا)

وزيرة الصحة: الحكومة تتبع استراتيجية إغلاق المنطقة التي تظهر فيها إصابات (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة: إن الحكومة تتبع استراتيجية إغلاق المنطقة، التي تظهر فيها إصابات بفيروس (كورونا) فقط، وترتفع فيها نسبة الحالة الوبائية، وليس جميع المحافظات، وذلك لمنع انتشار الفيروس ومحاصرته.

وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أنه لا يُوجد إصابات جديدة في قرية بيت أولا في محافظة الخليل، حتى يوم أمس، فيما ما زالت مدينة جنين، تحت خطر انتشار الفيروس، وذلك بعد ظهور إصابة جديدة فيها.

وأضافت الكيلة: أنه تم البدء بإجراء عينات عشوائية في عدد من المحافظات؛ للتأكد من خلوها من الإصابات، موضحة أنه تم أمس فحص 1500عينة من أصل 3000 في المحافظات كافة.

إلى ذلك، ناشدت وزيرة الصحة جميع العمال في الداخل، لاسيما بعد قرار الاحتلال الأخير بالسماح لهم الذهاب لعملهم ذهاباً وإياباً دون شرط المبيت، ناشدتهم باتباع تعليمات الوقاية، وتحمل المسؤولية، وإبلاغ مكاتب الطب الوقائي فوراً في حال ظهر على أحدهم أعراض الإصابة بالفيروس، مراهنة على وعيهم وتحملهم المسؤولية الوطنية إزاء ذلك.

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