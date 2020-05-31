مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

ارشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم الأحد، في انفجار قرب العاصمة الصومالية، مقديشو.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن الشرطة وشهد عيان، بأن قنبلة مزروعة على طريق أثناء مرور حافلة صغيرة، هي التي تسببت في مقتل الأشخاص الستة.



وقال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن: "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين... عدد القتلى مرشح للزيادة".



ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.