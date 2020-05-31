تنمية غزة توزع مساعدات طارئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

خصصت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، جزءًا من المساعدات العينية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك في إطار الاستجابة العامة من الوزارة للمتأثرين من جائحة (كورونا).



وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إنها وزعت طروداً غذائية عينية لحوالي 1200 أسرة لديها ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة فأكثر بتمويل كريم من مؤسسة (تيكا) التركية، كما قدمت مساعدات لحوالي 1300 أسرة ممن لديها شخصين من ذوي الإعاقة من خلال منح كريمة مقدمة من مؤسسات وجهات خيرية متعددة، وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري.



وذكرت أنها وزعت أيضاً بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي 100 حقيبة صحية، لمئة أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.



هذا ووزعت الوزارة كمية من الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المنحة العمانية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شملت فرشات طبية، وعكاكيز، وكراسي متحركة، وكراسي خاصة بالشلل الدماغي.



يذكر، أن معظم المستفيدين من هذه المساعدات مدرجون ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، والذي يضم حوالي 17000 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.