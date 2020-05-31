دولة إفريقية تُسجل أول وفاة بفيروس (كورونا) المستجد





ووفق وزارة الصحة الرواندية، فإن الرجل توفي جراء مضاعفات تنفسية حادة، خلال تلقيه العلاج في وحدة متخصصة في التعامل مع حالات الإصابة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنسجلت رواندا اليوم الأحد، أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).وحالة الوفاة لسائق يبلغ من العمر (65 عاماً)، بعد أن فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة، كان يقيم فيها، وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.