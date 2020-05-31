بالصور: مقتل شقيقين واصابة حرجة بنابلس.. والشرطة تعتقل أربعة أشخاص مشتبه بهم









رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم، بأحداث بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال في تصريح صحفي: نتابع عن كثب تطورات الحالة الميدانية في بلدة حوارة، عقب شجار عائلي في البلدة، أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة.وكان الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أعلن عن مقتل شقيقين وإصابة مواطن ثالث في شجار عائلي، وقع في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.