الطب الوقائي بغزة: إتلاف 39 طن أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي برمضان

أصدر قسم مراقبة الأغذية بالطب الوقائي في وزارة الصحة، تقرير شهر رمضان المبارك، والذي تم خلاله إتلاف أكثر من 39 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، من خلال زيارة 1450 منشأة غذائية، حيث تم تحرير 117 محضر إخطار صحي و16 محضر ضبط، وتم إيقاف 12 منشأة غذائية، قامت بعدها بتصويب أوضاعها الصحية.





كما تمت متابعة 24 شكوى من المواطنين، وصلت عبر صفحة (فيسبوك) والرقم المجاني 103.



وأثنت إدارة قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة على الجهد الكبير الذي بذله مفتشو الأغذية بقطاع غزة، وكان هدفه المحافظة على صحة المواطن من خلال متابعة سلامة الغذاء.





وشكرت كلاً من الجهات الشريكة في الميدان على هذا الجهد المبذول من مباحث التموين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ممثلة بالبلديات.



كما نوهت إدارة القسم لضرورة التزام جميع أصحاب المنشآت الغذائية بالتعليمات الفنية والصحية الصادرة، وأن من يخالف سيتم تحويله لمباحث التموين والنيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطن