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شؤون فلسطينية

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُؤكد على عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُؤكد على عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، التزام كافة البلديات والمجالس القروية، بقرارات القيادة الفلسطينية، في التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وأن يتحمل الكيان الإسرائيلي، مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال. وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الأحد، على التزامه بكافة هيئاته المحلية الفلسطينية، بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية وأية مبادرات أو حلول اقتصادية، تسعى إلى تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها.

وجاء في بيان الاتحاد: "إن قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وأمريكا هو أولى الخطوات العملية تجاه تحقيق الاستقلال الوطني، ويمثل خطوة مهمة للتحرر من سلطة الاحتلال والتبعية له، وإن الخضوع للمحتل يشكل خيانة لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، لذا لن تقبل المجالس البلدية والقروية الفلسطينية بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال أو أدواته، ولن تكون أداة لتمرير المخططات الرامية إلى تقويض طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."

وأضاف البيان "إن الهيئات المحلية الفلسطينية ستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ماضية في النضال، كما فعلت عندما أفشلت مشروع (روابط القرى) في سبعينات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية."

وشدد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على أن "المرحلة القادمة حساسة وخطيرة وعنوانها الحفاظ على السلم الأهلي، والنضال فيها فردي وجماعي في آن، فعلى كل مواطن فينا تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين".

وأشار الاتحاد إلى أنه بدأ حملة تحرك دولي واسعة مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم الحر، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات القتل الممنهجة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.

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