الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء



وقال الجيش في بيان نشرته صحيفة (الإتحاد) المصرية: إنّه وبناءً على معلومات استخباراتيّة، تفيد بتواجد عناصر إرهابية بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قامت مجموعات من القوات المسلّحة، بتنفيذ عمليّتَين نوعيّتَين، أسفرتا عن مقتل ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي".





وأضاف البيان "كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة، تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك".



وتابع أنّ القوّات الجوّية، نفّذت أيضاً عدداً من "القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر الإرهابية بعدد من البؤر الإرهابيّة، نتج عنها مقتل 16 عنصراً إرهابياً".

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش المصري، عن مقتل 19 عنصراً "إرهابياً" في إطار حملته ضدّ مجموعات مسلّحة وإرهابية في شمال سيناء.