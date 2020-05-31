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مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية

مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حالياً، وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة.

أوقفت مصر حركة الطيران منتصف آذار/ مارس، وسط تداعيات تفشي فيروس (كورونا)، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف أيار/ مايو، وفقاً لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50% من السعة بداية من أول حزيران/ يونيو.

أضاف المسؤول، الذي تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه وفق (مونت كارلو) الدولية، "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي، بلغت 78 فندقاً، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

"نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حالياً تتراوح بين 20 و22% هناك 173 فندقاً علي مستوى الجمهورية، تقدمت لوزارة السياحة حالياً للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري"

إلى ذلك، تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة، جراء انتشار فيروس (كورونا) الذي تسبب بتوقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف، وأثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي عموماً.

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