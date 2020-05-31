الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويُفتش عدة منازل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.



وذكر شهود عيان، ومصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل في حي السلمة، عرف من أصحابها: عطية محمد يونس أبو بكر، وشقيقاه نظمي وربحي.



وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال، اعتلوا أسطح المنازل المذكورة.



