الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، صباح اليوم الأحد: على الجيش الإسرائيلي، أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".
وأضافت درور وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (معاريف): "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة".
وأكمل: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية، و90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".
وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعداً لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقاً للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، صباح اليوم الأحد: على الجيش الإسرائيلي، أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".
وأضافت درور وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (معاريف): "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة".
وأكمل: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية، و90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".
وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعداً لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقاً للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".
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