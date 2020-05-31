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دولي

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، صباح اليوم الأحد: على الجيش الإسرائيلي، أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية". 

وأضافت درور وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (معاريف): "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة". 

وأكمل: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية، و90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة". 

وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعداً لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقاً للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".

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