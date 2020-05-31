الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة



وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعداً لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقاً للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، صباح اليوم الأحد: على الجيش الإسرائيلي، أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".وأضافت درور وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (معاريف): "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة".وأكمل: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية، و90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".