اقتحام المسجد الأقصى وإعادة افتتاحه للصلاة تتصدر عناوين الصُحف الإسرائيلية





- نتنياهو: يجب الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وفي حال تزايد الإصابات، سنعود مجدداً للقيود.





- الحكومة الإسرائيلية، ستصادق في جلستها الأسبوعية اليوم، على افتتاح المكتب البديل لرئاسة الوزراء.



القناة 12 الإسرائيلية:





- الشرطة الإسرائيلية، توافق على إعادة افتتاح المسجد الأقصى للصلاة أمام المسلمين، بعد موافقة الوقف.





- الشرطة الإسرائيلية، ستسمح للمستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى، اعتبار من اليوم الأحد.



القناة11 الإسرائيلية – كان:





- احتجاجاً على أوضاعهم: عشرات الإسرائيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يغلقون الشارع رقم 2 وسط البلاد.





- وزير التعليم يوأف جلانت: "لا يمكن إغلاق كافة المدارس بالبلاد، ويمكن فقط إغلاق المدارس الموبوءة".



القناة 7 الإسرائيلية:





- عشرات المستوطنين من جماعة (جبل الهيكل) اليهودية، اقتحموا صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى.





- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: تم إعادة المتسللين الأفارقة الذي اجتازوا الحدود من لبنان، إلى لبنان.



هآرتس:





- مقتل الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة: الشرطة طلبت عدم نشر تفاصيل التحقيق بالحادثة.





- الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 17,024 إصابة، وعدد الوفيات إلى 284 حالة.



يديعوت أحرونوت:





- تقرير: تكلفة سفريات رئيس الوزراء نتنياهو، منذ بداية العام الماضي، قدرت بحوال 5.6 مليون شيكل.





- الإفراج عن الشرطي الإسرائيلي، الذي قتل الشاب الفلسطيني من ذوي الاجتياحات الخاصة بالقدس.



معاريف:





- الشرطة الإسرائيلية، تجري صباح اليوم، تدريبات طوارئ أمنية قرب مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس.





- رئيس مجلس الأمن القومي: "على الجيش الإسرائيلي أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".



يسرائيل هيوم:





- بعد زيادة الإصابات بـ (كورونا): أولياء أمور الطلاب في إسرائيل، يعارضون وزارة التعليم، وفتح المدارس.





- نتنياهو: "لن يتم إغلاق المدارس حالياً، وسوف نعمل على فرض الإجراءات الوقائية في كل مكان بالبلاد".





والا الإسرائيلية:





- (كورونا) في أمريكا: ارتفع عدد الوفيات إلى 105,548 حالة، وبلغت حصيلة المصابين 1,816,110 إصابة.





- (كورونا) في العالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 6,157,716 إصابة، وعدد الوفيات 371,889 حالة.

رام الله - دنيا الوطناقتحام المسجد الأقصى، من قبل جماعة جبل الهيكل اليهودية المتطرفة، بعد إعادة افتتاحه للصلاة، وزيادة حالات الإصابة بـ (كورونا) في إسرائيل، بعد العودة للحياة الروتينية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.