عاجل

  • المرور: إصابة خطيرة في حادث مروري بمنطقة جحر الديك

دولي

كندا: إصابات (كورونا) تتخطى 90 ألفاً وسبعة آلاف وفاة.. وسط تنامي العنصرية

كندا: إصابات (كورونا) تتخطى 90 ألفاً وسبعة آلاف وفاة.. وسط تنامي العنصرية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس (كورونا)، تجاوزت الـ 90 ألفاً، بينها أكثر من سبعة آلاف وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي نقلته (روسيا اليوم)، أنه خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتي كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).

تنامي حوادث العنصرية

في سياق مُنفصل، أصبح الصينيون الذين يسكنون في (فانكوفر) الكندية مستهدفين بشكل متزايد خلال أزمة فيروس (كورونا) المستجد، كما أنهم أضحوا في مرمى الإساءات العنصرية.

فالصينيون المقيمون في ثالث مدن كندا ويشكلون 26% من سكانها وفقاً للإحصاء الأخير في العام 2016 يقولون إن لديهم شعوراً متزايداً بعدم الأمان، وبأنهم ليسوا موضع ترحاب. 

وتكثر أحداث البصق والإساءات اللفظية وتخريب مواقع ثقافية صينية في المدينة، وتظهر نتائج استطلاع جديد للرأي اطلعت نشرته وكالة (فرانس برس) أن المشكلة متجذرة بعمق، فواحد من كل أربعة من سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا من أصول آسيوية (70% منهم صينيون) يؤكدون أن أحد أفراد أسرتهم تعرض "لكلام عنصري وشتائم" منذ آذار/ مارس. 

وأجرى استطلاع الرأي معهد (ريسيرتش كو) وشمل 1600 بالغا. وتحقق شرطة فانكوفر في 29 حادثاً مناهضاً لسكان من أصول آسيوية في الشهرين الأخيرين أي أكثر بسبع مرات من الفترة نفسها العام الماضي، على ما أكد قائد الشرطة.

وقد اختبرت إيلين وهي من سكان فانكوفر تجربة عنصرية مع انتشار وباء (كورونا)، وساهمت في إطلاق استمارة إبلاغ عبر الإنترنت مع آخرين لتبادل التجارب مع المحافظة على الهوية سرية.

وأوضحت إيلين التي رفضت الكشف عن كامل اسمها أن قاعدة المعلومات هذه ستساعد في مكافحة العنصرية، وأكدت: "لقد تعرضت لملاحظات ذات إيحاءات جنسية وغير مناسبة وتحقيرية فضلا عن حركات أيضاً".

أخبار ذات صلة

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة

فيديو: موجة احتجاجات وعنف تجتاح الولايات المتحدة.. وترامب يُعقّب &#34;يُدارون بطريقة احترافية&#34;

فيديو: موجة احتجاجات وعنف تجتاح الولايات المتحدة.. وترامب يُعقّب "يُدارون بطريقة احترافية"

البرازيل تُسجّل رقماً قياسياً بإصابات جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل تُسجّل رقماً قياسياً بإصابات جديدة بفيروس (كورونا)

كيف نجحت دولة آسيوية فقيرة في &#34;تصفير&#34; وفيات كورونا؟

كيف نجحت دولة آسيوية فقيرة في "تصفير" وفيات كورونا؟

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية &#34;غير المحدودة&#34;

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية "غير المحدودة"

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

حماس: جريمة &#34;مافي مرمرة&#34; متكاملة الأركان تؤكد سادية الاحتلال

حماس: جريمة "مافي مرمرة" متكاملة الأركان تؤكد سادية الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى وإعادة افتتاحه للصلاة تتصدر عناوين الصُحف الإسرائيلية

اقتحام المسجد الأقصى وإعادة افتتاحه للصلاة تتصدر عناوين الصُحف الإسرائيلية

الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر نيسان

الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر نيسان

فروانة: الاحتلال يعتقل أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء (كورونا) نصفهم من القدس

فروانة: الاحتلال يعتقل أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء (كورونا) نصفهم من القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

منوعات

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

عربي

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا