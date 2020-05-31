الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر نيسان

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز الإحصاء: ان الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره 0.55% خلال شهر نيسان/ أبريل 2020 مقارنة مع شهر آذار/ مارس 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام 95.35 خلال شهر نيسان/ أبريل 2020 مقارنة ﺒ 95.87 خلال شهر آذار/ مارس 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.61%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 95.25 خلال شهر نيسان 2020 مقارنة ﺒ 95.83 خلال شهر آذار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.24 خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بـ 96.23 خلال شهر آذار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.24%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 8.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 3.37%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 25.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم 8.46 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – حيث بلغ بالمتوسط 12.27 شيقل/كرتونة، بينما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.86%، وذلك لارتفاع أسعار الليمون الأصفر ضمن هذا النشاط حيث بلغ بالمتوسط 2.61 شيكل/كغم.



وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.37%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.38%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 1.20%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.12%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.55%.



فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر آذار 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.