البرازيل تُسجّل رقماً قياسياً بإصابات جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البرازيل، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل، 33274 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440.



وفيما يتعلق الوفيات، فإنه تم تسجيل 956 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28834.



وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل، نظيره في فرنسا، ليأتي رابعاً على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.