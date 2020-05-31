عاجل

  • المرور: إصابة خطيرة في حادث مروري بمنطقة جحر الديك

دولي

البرازيل تُسجّل رقماً قياسياً بإصابات جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل تُسجّل رقماً قياسياً بإصابات جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل، 33274 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440.

وفيما يتعلق الوفيات، فإنه تم تسجيل 956 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28834.

وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل، نظيره في فرنسا، ليأتي رابعاً على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

أخبار ذات صلة

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة

الأمن القومي الإسرائيلي: إذا أُوقف التنسيق الأمني سنستعد لانتفاضة ثالثة بالضفة

كندا: إصابات (كورونا) تتخطى 90 ألفاً وسبعة آلاف وفاة.. وسط تنامي العنصرية

كندا: إصابات (كورونا) تتخطى 90 ألفاً وسبعة آلاف وفاة.. وسط تنامي العنصرية

فيديو: موجة احتجاجات وعنف تجتاح الولايات المتحدة.. وترامب يُعقّب &#34;يُدارون بطريقة احترافية&#34;

فيديو: موجة احتجاجات وعنف تجتاح الولايات المتحدة.. وترامب يُعقّب "يُدارون بطريقة احترافية"

كيف نجحت دولة آسيوية فقيرة في &#34;تصفير&#34; وفيات كورونا؟

كيف نجحت دولة آسيوية فقيرة في "تصفير" وفيات كورونا؟

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية &#34;غير المحدودة&#34;

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية "غير المحدودة"

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

حماس: جريمة &#34;مافي مرمرة&#34; متكاملة الأركان تؤكد سادية الاحتلال

حماس: جريمة "مافي مرمرة" متكاملة الأركان تؤكد سادية الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى وإعادة افتتاحه للصلاة تتصدر عناوين الصُحف الإسرائيلية

اقتحام المسجد الأقصى وإعادة افتتاحه للصلاة تتصدر عناوين الصُحف الإسرائيلية

الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر نيسان

الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر نيسان

فروانة: الاحتلال يعتقل أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء (كورونا) نصفهم من القدس

فروانة: الاحتلال يعتقل أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء (كورونا) نصفهم من القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

منوعات

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

عربي

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا