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محافظ قلقيلية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإيعاز بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة

محافظ قلقيلية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإيعاز بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، صباح اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية.

وأضاف في تصريح عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالة الجديدة لأحد المخالطين للعامل من بلدة حجة، الذي تم اكتشاف إصابته بالفيروس يوم أمس.

وتابع: بخصوص الـ 47 عينة التي تم سحبها من بلدتي حجة والفندق، ومناطق أخرى هي سليمة ومعافاة، مشيراً إلى أنه تم الإيعاز للطواقم الطبية والأمنية، بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين، وسيكون هناك إجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع، وحجم الاختلاط، وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتباعد، وإتاحة المجال أمام الطواقم العاملة؛ لاستكمال مهمتها.

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