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أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي، أمس السبت، إن الولايات المتحدة، تبحث إرسال لواء للمساعدة الأمنية إلى تونس، بغرض التدريب في إطار برنامج للمساعدة العسكرية، وسط مخاوف بشأن النشاط الروسي في ليبيا.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا في بيان نقلته (رويترز): مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا.

وأضافت "نحن ندرس مع تونس طرقاً جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك، ويشمل ذلك استخدام لوائنا للمساعدة الأمنية".

وفي بيان لاحق، قالت قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا "إن لواء مساعدة قوات الأمن، يشير إلى وحدة تدريب صغيرة كجزء من برنامج المساعدة العسكرية، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بقوات قتال عسكرية".

ونشرت وزارة الدفاع التونسية بياناً في وقت سابق حول محادثة هاتفية بين الجنرال تاونسند، ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أول أمس الخميس، بشأن التعاون العسكري، ولكنها لم تشر إلى أي خطط لتدخل أمريكي في ليبيا.

وترتبط الولايات المتحدة بتعاون عسكري وثيق مع تونس، التي تحظى برتبة الشريك الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ 2015، كما أن الدعم الأمريكي لتونس منذ 2011 بلغ أكثر من مليار دولار، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

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