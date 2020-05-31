"الخارجية": تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) بالجالية الفلسطينية في البرازيل









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل.وأضافت "الخارجية" في تصريح عبر (تويتر): أن حالة الوفاة لمواطنة كانت في زيارة لأقاربها هناك.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت أمس، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية، للمواطنة باسمة حامد عطوة أبو لبن (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).