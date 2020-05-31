شاهد.. هكذا اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

حيث اقتحم 75 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغارب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين.واعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتاة، كانوا يتواجدون في باحات المسجد، خلال اقتحام المستوطنين لها.وكانت جماعات يهودية متطرفة، دعت يوم أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة.