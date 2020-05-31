قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس





يأتي ذلك بعد ساعات في فتح الأوقاف الإسلامية لأبواب المسجد للصلاة، بعد إغلاق لمدة 70 يوماً، بسبب جائحة (كورونا).





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، وأحد نشطاء حركة فتح، عبادة نجيب.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن اعتقال قوس ونجيب، جاء في أعقاب اقتحام المتطرف وزير الزراعة الإسرائيلي أيهود غليك، المسجد الأقصى مع عشرات المتطرفين في مجموعات متلاحقة انطلاقاً من باب المغاربة.