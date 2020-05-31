إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة في قطاع غزة، أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ صباح اليوم الأحد، على المفترقات والشوارع الرئيسية، مع توقعات بأن تنشط الحركة في ساعات المساء.



وأفادت إدارة المرور وفق ما نُشر عبر موقعها الرسمي، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصاباتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



ونوهت إدارة المرور لقائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حال وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.