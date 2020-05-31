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شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 31 أيار/ مايو 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل.

الدينار الأردني: 4:94 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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