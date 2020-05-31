الطقس: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-14 28-20 32-17 بيت لحم 26-14 28-20 32-17 رام الله والبيرة 25-13 27-19 31-16 طولكرم 27-16 29-21 36-20 نابلس 27-15 29-21 33-18 قلقيلية 27-16 29-21 36-20 جنين 30-17 32-23 36-20 سلفيت 26-14 28-20 32-17 طوباس 30-17 32-23 36-20 روابي 27-15 29-21 33-18 الخليل 25-13 27-19 31-16 غزه 26-17 28-22 35-21 أريحا 34-20 35-26 39-23 خانيونس 26-17 28-22 35-21 الأغوار الشمالية 32-18 33-24 37-21 رفح 27-16 29-21 36-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: