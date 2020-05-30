دولي

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية "غير المحدودة"

ترامب يُهدد المتظاهرين الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية "غير المحدودة"
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية غير المحدودة، ضد المتظاهرين، الذين يحتجون في عدد من مدن البلاد، بعد مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.

وقال ترامب، في تغريدتين عبر حسابه في موقع (تويتر) اليوم السبت: "عبور حدود الولاية من أجل التحريض على العنف جريمة فدرالية! على الحكام ورؤساء البلديات الليبراليين، أن يكونوا أكثر صرامة وبشكل كبير، وإلا فستتدخل الحكومة الفدرالية وستفعل ما يجب فعله، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لعسكريينا، وتنفيذ اعتقالات كثيرة، شكراً لكم!".

واعتبر ترامب أن "80% من المشاغبين في مينيابوليس الليلة الماضية، قدموا من خارج الولاية، قائلاً إنهم "يضرون الأعمال (خاصة التابعة للأمريكيين من أصول إفريقية) والمنازل ومجتمع أهالي مينيابوليس الطيبين والمحبين للعمل، الذين يريدون السلام والمساواة".

وأشعل مقتل فلويد، جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، يوم 25 أيار/ مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية، تحول بعضها إلى أحداث عنف.

وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أن القوات المسلحة، تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جداً، حال طلبت السلطات المحلية ذلك.

وسبق أن استدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للولاية، بعد 4 ليال من المواجهات، في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)

(أزرق أبيض): لن نسمح بتمرير قانون الضم بصورة أحادية الجانب

(أزرق أبيض): لن نسمح بتمرير قانون الضم بصورة أحادية الجانب

وزير أندونيسي: فيروس (كورونا) كزوجتك تعلّم كيف تتعايش معه

وزير أندونيسي: فيروس (كورونا) كزوجتك تعلّم كيف تتعايش معه

تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في المكسيك

تسجيل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في المكسيك

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

استعداداً لفتح &#34;الأقصى&#34;.. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

استعداداً لفتح "الأقصى".. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في &#34;عزون عتمة&#34; حول تعليق تقديم امتحاناتهم

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في "عزون عتمة" حول تعليق تقديم امتحاناتهم

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

بعد أزمة صحية &#34;عنيفة&#34;.. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

بعد أزمة صحية "عنيفة".. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

عربي

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها