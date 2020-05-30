شؤون فلسطينية

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم السبت، في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية، للمواطنة باسمة حامد عطوة أبو لبن (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة (وفا)، أنه بوفاة المواطنة أبو لبن، يرتفع عدد الوفايات في صفوف جاليتنا في دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750.

وكانت وزارة الخارجية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 4 حالات وفاة بصفوف جالياتنا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة في قطر، ووفاة في أميريكا، ووفاة في السعودية، إضافة إلى 18 إصابة في قطر، و5 إصابات في أميريكا، و6 إصابات لأطباء بالبرازيل، و934 حالة تعافٍ (81 في قطر، 3 في أميريكا).

أخبار ذات صلة

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

مسؤول روسي: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية سيقود المنطقة لعدم الاستقرار

استعداداً لفتح &#34;الأقصى&#34;.. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

استعداداً لفتح "الأقصى".. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في &#34;عزون عتمة&#34; حول تعليق تقديم امتحاناتهم

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في "عزون عتمة" حول تعليق تقديم امتحاناتهم

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

استعداداً لفتح &#34;الأقصى&#34;.. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

استعداداً لفتح "الأقصى".. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

إصابة عامل من عانين بكسور في الساق إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في &#34;عزون عتمة&#34; حول تعليق تقديم امتحاناتهم

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في "عزون عتمة" حول تعليق تقديم امتحاناتهم

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

بعد أزمة صحية &#34;عنيفة&#34;.. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

بعد أزمة صحية "عنيفة".. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

عربي

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها