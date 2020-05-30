تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم السبت، في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية، للمواطنة باسمة حامد عطوة أبو لبن (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة، وفق وكالة (وفا)، أنه بوفاة المواطنة أبو لبن، يرتفع عدد الوفايات في صفوف جاليتنا في دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750.



وكانت وزارة الخارجية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 4 حالات وفاة بصفوف جالياتنا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة في قطر، ووفاة في أميريكا، ووفاة في السعودية، إضافة إلى 18 إصابة في قطر، و5 إصابات في أميريكا، و6 إصابات لأطباء بالبرازيل، و934 حالة تعافٍ (81 في قطر، 3 في أميريكا).