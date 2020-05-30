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وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: نحن في حرب ضد فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وزيرة الصحة المصرية، هالة زائد، بالجهود التي يبذلها الأطباء في مواجهة جائحة (كورونا)، مجددة دعم الحكومة لهم.

وفي تصريحات للوزيرة، قالت مخاطبة الأطقم الطبية: "نحن في حرب ضد الفيروس، وأنتم جنود هذه الحرب"، مؤكدة دعم القيادة السياسية الكامل لهم، وفق (روسيا اليوم). 

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي والأشعة كوسائل لتشخيص (كورونا) وتلقي العلاج لحين ظهور نتيجة المسحة.

وناشدت  المتعافين من فيروس (كورونا)، بعد مرور 14 يوماً على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز لخدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس (كورونا).

وأشارت الوزيرة بهذا الصدد إلى نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين لـ 30 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث أن بلازما دم المتعافين، تحتوي على أجسام مضادة للفيروس.

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