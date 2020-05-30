نتنياهو: فيروس (كورونا) ليس وراءنا ويجب الالتزام بالقواعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الواضح أن وباء فيروس (كورونا) ليس وراءنا، طالما لم يتم العثور على لقاح للفيروس.





وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "الفيروس سوف يعود وينتشر، إذا لم نتبع القواعد، نحن جميعًا أمرنا بالالتزام بالقواعد، وهذا يشملني وأعضاء كنيست".





وتابع نتنياهو: "القواعد بسيطة، حافظوا على الابتعاد عن بعضكم البعض، ارتدوا الأقنعة، والتزموا بالنظافة، إذا لم نفعل ذلك فلن يكون هناك خيار سوى العودة إلى القيود، الأيام المقبلة هي أيام اختبار".





رام الله - دنيا الوطن