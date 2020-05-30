ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 17.012 بعد تشخيص حالات جديدة.



ومن بين المصابين، وفق الوزارة، 36 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 284.



هذا وتقرر خلال مشاورات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع أعضاء الحكومة إغلاق المدارس والمؤسسات التي يكتشف فيها إصابة بفيروس (كورونا) وليس كافة المؤسسات التعليمية.



وتبين من معطيات نشرت خلال النقاش أن 137 شخصا أصيبوا في جميع المدارس بينهم 103 في مدرسة "هغيمناسيا هعفريت" في القدس.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر مطلعة قولها: إن القرار اتخذ باجماع الوزراء، كما سيتم تكثيف تطبيق الأنظمة الخاصة بالتدابير الاحترازية.