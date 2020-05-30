استعدادا لفتح "الأقصى".. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم السبت، أنها سترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى لديها استعدادا لفتح المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من فجر يوم غد الأحد بعد إغلاقه لشهرين ونصف، متوقعين أن يتوافد آلاف المصلين إلى المسجد.



وقالت الجمعية في بيان لها: "استعداداً لاعادة فتح المسجد الاقصى المبارك واستقبال المصلين ابتداء من صلاة فجر يوم الأحد 31/5/2020، تم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في مركز الاسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).