إصابة عامل بكسور في الساق إثر اعتداء جيش الاحتلال بمحاذاة جدار الضم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من قرية عانين غرب جنين، اليوم السبت، بكسور في الساق إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب، لدى عودته من أم الفحم داخل أراضي عام 48، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن العامل محمد نايف عيسى أصيب بكسر بالساق بعد الاعتداء عليه بالضرب من جنود الاحتلال المتمركزين بمحاذاة الجدار العنصري المقام على أراضي قرية عانين، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).