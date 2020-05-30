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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسواق وأحياء بالبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين المسلحين نظموا عمليات عنف وعربدة في أسواق البلدة القديمة من المدينة، وتجولوا في سوق اللبن، وقصبة السوق، وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في صفوف اطفال المنطقة وعملوا على استفزاز التجار وحاولفوا الاعتداء على بعضهم على مرأى من جنود الاحتلال الذين عملوا على حمايتهم.

يذكر أن رواد البلدة القديمة وسكانها يعانون جراء نصب الاحتلال حواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، واخضاعهم للتفتيش، والتدقيق في هوياتهم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قد صادق في الثالث من الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل.

ويتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمَكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم، وعقب هذا الإعلان منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح، ومنعت رفع الآذان لعدد من الأوقات ومئات المصلين من الدخول الى الحرم خلال الأسبوع المنصرم.

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