عاجل

  • فرنسا تسجل 57 وفاة جراء كورونا في أدنى حصيلة يومية

  • فرنسا تسجل 57 وفاة جراء كورونا في أدنى حصيلة يومية

  • فرنسا تسجل 57 وفاة جراء كورونا في أدنى حصيلة يومية

  • إسبانيا تسجل 4 وفيات جراء كورونا في أدنى حصيلة يومية

شؤون فلسطينية

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" تعليق تقديم امتحاناتهم

رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، عن بُعد اليوم، مع 23 من طلبة الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" في محافظة قلقيلية؛ لنقاش قرار الجهات المختصة الخاص بتعليق تقديم امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود إصابات بفيروس (كورونا) في البلدة، واستمرار إجراءات الطب الوقائي، إذ جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع للطلبة وطمأنتهم.

وشارك في اللقاء ممثلون عن الأسرة التربوية، والمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة، وفعاليات البلدة.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير مع الطلبة الأسباب التي استوجبت اتخاذ قرار تعليق تقديم امتحانات الثانوية حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة العاملين في الامتحان، واستجابة للبروتوكول الصحي، موضحاً صعوبة القرار، ولكن ضرورته في ذات الوقت.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، وتحديداً اللجنة الوزارية المشتركة، على التقييم المستمر للحالة الوبائية ومشهد (كورونا) في بلدة "عزون عتمة" من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي لن تمس تكافؤ الفرص لجميع الطلبة وبما يضمن الحفاظ على صدقية وجودة ومكانة الامتحان وكافة مفاصله، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح للمشهد الكوروني أن يؤثر على حق هؤلاء الطلبة في المنافسة على المنح والالتحاق بالجامعات أسوة ببقية زملائهم.

وأكد عورتاني أنه سيكون على تواصل مستمر مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لمواكبتهم بكل ما يستجد، مجدداً التزام الوزارة المطلق بحماية الطلبة والحفاظ على سلامتهم، والتأكيد على ضرورة توفير أجواء هادئة ومريحة بعيداً عن كافة أشكال التوتير والتهويل.

من جانبهم، ثمن الطلبة والمجتمع المحلي مبادرة الوزير بلقاء ونقاش الطلبة، والاستماع إلى استفساراتهم، إذ أعرب الطلبة عن أملهم بإنهاء تعليق امتحان الثانوية العامة في البلدة في أسرع وقت، كما تحدث رئيس المجلس القروي وفعاليات البلدة عن جاهزيتهم للتعاون مع وزارة التربية في تذليل كافة العقبات لعقد الامتحانات، شاكرين الوزير على تواصله المباشر مع الطلبة وأهالي البلدة.

أخبار ذات صلة

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني

قيادي فتحاوي: إسرائيل عرضت علينا كيانًا مدنيًا بدون سيادة وحدود وموارد

قيادي فتحاوي: إسرائيل عرضت علينا كيانًا مدنيًا بدون سيادة وحدود وموارد

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

أسامة حمدان: (حماس) مستعدة لزيادة ما عندها من رأس مال لتحقيق صفقة تبادل أسرى

أسامة حمدان: (حماس) مستعدة لزيادة ما عندها من رأس مال لتحقيق صفقة تبادل أسرى

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

استعدادا لفتح &#34;الأقصى&#34;.. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

استعدادا لفتح "الأقصى".. الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

إصابة عامل بكسور في الساق إثر اعتداء جيش الاحتلال بمحاذاة جدار الضم

إصابة عامل بكسور في الساق إثر اعتداء جيش الاحتلال بمحاذاة جدار الضم

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة وينفذون عمليات عنف وعربدة

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في بلدة &#34;عزون عتمة&#34; تعليق تقديم امتحاناتهم

عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" تعليق تقديم امتحاناتهم

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

وقفة تضامنية في غزة مع مصور وكالة الـ AP الأمريكية إياد حمد

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وروادهما

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بحالات اختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

بعد أزمة صحية &#34;عنيفة&#34;.. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

بعد أزمة صحية "عنيفة".. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

عربي

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها