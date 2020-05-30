عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" تعليق تقديم امتحاناتهم





وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، وتحديداً اللجنة الوزارية المشتركة، على التقييم المستمر للحالة الوبائية ومشهد (كورونا) في بلدة "عزون عتمة" من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي لن تمس تكافؤ الفرص لجميع الطلبة وبما يضمن الحفاظ على صدقية وجودة ومكانة الامتحان وكافة مفاصله، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح للمشهد الكوروني أن يؤثر على حق هؤلاء الطلبة في المنافسة على المنح والالتحاق بالجامعات أسوة ببقية زملائهم.



وأكد عورتاني أنه سيكون على تواصل مستمر مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لمواكبتهم بكل ما يستجد، مجدداً التزام الوزارة المطلق بحماية الطلبة والحفاظ على سلامتهم، والتأكيد على ضرورة توفير أجواء هادئة ومريحة بعيداً عن كافة أشكال التوتير والتهويل.



من جانبهم، ثمن الطلبة والمجتمع المحلي مبادرة الوزير بلقاء ونقاش الطلبة، والاستماع إلى استفساراتهم، إذ أعرب الطلبة عن أملهم بإنهاء تعليق امتحان الثانوية العامة في البلدة في أسرع وقت، كما تحدث رئيس المجلس القروي وفعاليات البلدة عن جاهزيتهم للتعاون مع وزارة التربية في تذليل كافة العقبات لعقد الامتحانات، شاكرين الوزير على تواصله المباشر مع الطلبة وأهالي البلدة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، عن بُعد اليوم، مع 23 من طلبة الثانوية العامة في بلدة "عزون عتمة" في محافظة قلقيلية؛ لنقاش قرار الجهات المختصة الخاص بتعليق تقديم امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود إصابات بفيروس (كورونا) في البلدة، واستمرار إجراءات الطب الوقائي، إذ جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع للطلبة وطمأنتهم.وشارك في اللقاء ممثلون عن الأسرة التربوية، والمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة، وفعاليات البلدة.وفي هذا السياق، استعرض الوزير مع الطلبة الأسباب التي استوجبت اتخاذ قرار تعليق تقديم امتحانات الثانوية حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة العاملين في الامتحان، واستجابة للبروتوكول الصحي، موضحاً صعوبة القرار، ولكن ضرورته في ذات الوقت.