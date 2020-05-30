قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت فتيين من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزليهما في البلدة القديمة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة في الخليل، واعتقلت الفتيين محمود نهاد جابر (16 عامًا)، ومهند النتشة (17 عامًا)، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عماد صعابنة ومحمد أمجد شيباني، من بلدتي عرابة وفحمة واللذان اختفت آثارهما مساء أمس وأعلن الاحتلال اليوم عن اعتقالهما.