إسرائيل: قرار بإغلاق كافة المدارس التي يكتشف فيها إصابات فيروس (كورونا)





وتبين من معطيات نشرت خلال النقاش أن 137 شخصا أصيبوا في جميع المدارس بينهم 103 في مدرسة "هغيمناسيا هعفريت" في القدس.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر مطلعة قولها: إن القرار اتخذ باجماع الوزراء، كما سيتم تكثيف تطبيق الأنظمة الخاصة بالتدابير الاحترازية.



اما فيما يتعلق بفتح قاعات الأفراح والمناسبات فقد تقرر الحصول على رأي وزير المالية يسرائيل كاتس وافتتاحها كما هو مقرر يوم 14 من شهر حزيران/يونيو لعام 2020.





رام الله - دنيا الوطنتقرر خلال مشاورات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع أعضاء الحكومة إغلاق المدارس والمؤسسات التي يكتشف فيها إصابة بفيروس (كورونا) وليس كافة المؤسسات التعليمية.