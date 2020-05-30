شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: ندعم حق الصين بالحفاظ على وحدة أراضيها وحقها ببسط سيادتها على أراضيها

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، دعم دولة فلسطين الثابت لحق جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها وبما فيها هونغ كونغ.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، "نجدد التأكيد موقفنا الداعم لحق جمهورية الصين الشعبية الصديقة الحفاظ على سيادتها، ورفضها لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتثمن الرئاسة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين لمواجهة وباء فيروس (كورونا)، وتشيد بالمساعدات التي تقدمها الصين لدول العالم بما فيها دولة فلسطين للقضاء على الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء، وإقامة مجتمع الصحة المشتركة للبشرية وفق ما جاء في كلمة الرئيس الصيني في مؤتمر منظمة الصحة العالمية.

وأشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالموقف الصيني الثابت لدعم شعبنا الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً حرص دولة فلسطين على تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس عباس التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى بـ (صفقة القرن) وما ينتج عنها.

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