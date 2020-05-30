مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في شارع الشلالة















رام الله - دنيا الوطنرشق مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المواطنين بالحجارة والقاذورات في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين اعتلوا بحماية جنود الاحتلال سطح منزل قديم في المنطقة، ورشقوا عددا من المواطنين بالحجارة والقاذورات في شارع الشلالة.