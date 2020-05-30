شؤون فلسطينية

"الخارجية": 106حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بوجود 106حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كورونا): أن هناك 1750 إصابة، و934 حالة تعافي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل حالتي وفاة لكل من، المواطنة الهام محمد صلاح أبو جهل (49 عاماً)، والمواطن فرحان أحمد دلول (84 عاماً)، فيما سجلت 18 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 276. 4  منها في العناية المركزة، وتم تسجيل 81 حالة تعافي جديدة بحيث يرتفع عدد حالات التعافي إلى 171 حالة .

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن وائل إبراهيم موسى أبو عاقلة (55 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة إلى 53 وفاة.

كما أفاد الفريق أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة في ولايات:  2 في أوهايو، 1 في ميتشغن، 1 في نيوجيرسي، 1 كنتاكي، ليصبح عدد الإصابات 786 اصابة، وتم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة بحيث يرتفع عدد حالات التعافي إلى 303 .

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية تسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية للمواطن غسان عجوة (64 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 13، فيما لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 41، ويبقى عدد حالات التعافي 7.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل ست إصابات جديدة لأطباء من أبناء الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 35،  ويبقى عدد حالات التعافي 19 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لتبقى حالة الوفاة السابقة في صفوف الجالية في البرازيل.

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