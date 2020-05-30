شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمّن سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطن
أمّنت الشرطة، صباح اليوم السبت قاعات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية من فايروس (كورونا) في محافظات الضفة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت الشرطة عناصرها بواقع 1792 شرطي عبر خطة وضعتها العمليات المركزية، وسخرت كافة الامكانيات لإنجاح هذه المهمة الوطنية، خاصة في ظل الظروف المستجدة هذا العام، وذلك لتامين 503 قاعة امتحان، حتى صدور نتائج التوجيهي في محافظات الضفة.

ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الشرطة من خلال توفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 عن أية عراقيل أو معوقات قد تشوش على الطلبة والابتعاد عن استخدام مكبرات الصوت و المفرقعات و الاحتفالات الصاخبة  وإلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطلبة.

وتقدم 44.525 طالب وطالبة في الضفة لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي " بدءا من اليوم، وتستمر حتى 17 حزيران/يونيو المقبل.

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