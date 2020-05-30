(أزرق أبيض): لن نسمح بتمرير قانون الضم بصورة أحادية الجانب

وأضاف الأقطاب أن هناك أصفادا يضعها الاتفاق الائتلافي على يدي نتنياهو فيما يتعلق بمسالة الضم وهي أصفاد أمريكية وأصفاد الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





واعتبروا أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى الانتخابات، علما بأنه لم يفلح في حسمها ثلاث مرات في الماضي، وأنه سيحافظ على الائتلاف.





وأضافوا: أن الوقت بالنسبة لنتنياهو بات يستنفد، وإذا أراد أن يوقع صفقة مرافعة في ملفاته الجنائية عليه أن يقوم بذلك قبل التناوب على رئاسة الوزراء، وإلا فإنه قد يواجه عقوبة السجن وأنه يعي ذلك جيداً، ولذا فإنه لن يقوم بخطوة أحادية الجانب.





وسخرت مصادر رفيعة المستوى في (الليكود) من أقوال مسؤولي (أزرق أبيض)، معتبرين ان رئيس الوزراء سيفعل ما يشاء في مسألة الصم وهذا ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي.

وقال أقطاب (أزرق أبيض)، وفق (مكان) يقولون إنه إذا أصر نتنياهو على سن القانون بشكل أحادي الجانب، وأنه لن يفي بالشروط التي يضعها الاتفاق، فإن غانتس سينسحب من الائتلاف وسيعود إلى المعارضة .إلى ذلك، نقلت (مكان) عن مصادر في (الليكود) قوله: أن المادة رقم 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح نتنياهو حرية التصرف فيما يخص مسألة الضم وأنه ينوي أنه سيقوم بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد اي في مطلع شهر تموز/يوليو المقبل وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع، مشيرين إلى أن تعهد (أزرق أبيض) بعدم عرقلة عملية التشريع .