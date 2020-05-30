شؤون فلسطينية

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني
قوات من الجيش الإسرائيلي
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، نايف الرجوب: إن الأيام القليلة المُقبلة، ستكشف للجميع، حقيقة وقف السلطة الفلسطينية، للتنسيق الأمني مع إسرائيل، من عدمه، خصوصًا في ظل عودة الاعتقالات اليومية من قبل جيش الاحتلال ومخابراته.

وأضاف الرجوب لـ"دنيا الوطن" أن السلطة وقياداتها، أعلنوا وقف التنسيق الأمني، وكل يوم يؤكدون ذلك عبر الإعلام، ولكن صحة هذا الإجراء ستتضح خلال الفترة المقبلة، مستدركًا: "يصعب على المراقب الآن أن يجزم هذا الموضوع، ولكن الجميع يأمل وقف التنسيق الأمني".

وأوضح أن خطة الضم التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذها، بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل، تستلزم تحركًا وضغطًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، حتى لا تتم، مبينًا أن هذا المشروع، كفيل بإجهاض حلم الدولة الفلسطينية، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن قبل عدة أيام الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

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