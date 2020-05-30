شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: إسرائيل عرضت علينا كيانًا مدنيًا بدون سيادة وحدود وموارد

قيادي فتحاوي: إسرائيل عرضت علينا كيانًا مدنيًا بدون سيادة وحدود وموارد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن إسرائيل عرضت قبل عدة سنوات، على السلطة الفلسطينية، كيانًا مدنيًا، مبينًا أن القيادة الفلسطينية، رفضت هذا المشروع في حينه، ومن ثم رفضت (صفقة القرن) الأمريكية.

وتحدث الفتياني لـ"دنيا الوطن"، عن شكل هذا الكيان، وقال: إن مشروع نتنياهو الأساسي هو الحل الاقتصادي، بعيدًا عن الحل السياسي الشامل، وهذا المشروع مبني على الحل الأمني، الذي تتوهم إسرائيل فرضه على الأرض، وهو يريد أن يعيش الفلسطينيون حياة مدنية، بلا دولة معترف بها، وغير مسؤولين عن الأمن أو السيادة، أو الحدود، أو الموارد الطبيعية، فقط حياة مدنية بدون شيء.

وأضاف: "نحن قضيتنا سياسية بامتياز، ولم تكن يومًا اقتصادية، وإذا ما حاول نتنياهو إعادة الطرح مجددًا فلن يُقبل منه"، متابعًا: "نحن أعلنا رفضنا لأي حل اقتصادي، لأن الحل السياسي هو الأساس، وهذا بدأ منذ انخراط منظمة التحرير الفلسطينية في العملية السياسي في مدريد، حتى أنهى الإسرائيليون فعليًا هذه العلاقة عمليًا، منذ العام 2000، واستمروا في إلغاء هذه العلاقة حتى اليوم".

وأوضح الفتياني، أنه بدأ عمليًا تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والقيادة في اجتماعات متتالية ونقاشات مُعمقة، على مستوى اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية، لوضع الآليات التي سيتم التعامل بها مع إسرائيل.

وعن مدى التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، قال الفتياني: إن الموقف الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني، موقف يعتز به كل الفلسطينيين، وهذا الموقف يُعبر عن مدى ارتباط المملكة بفلسطين، ويُعبر كذلك عن تأييد كامل للشعب الفلسطيني وقيادته، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وأيضًا يمثل الموقف العربي الشامل من قضية الضم.

وختم الفتياني، حديثه، بالقول: من المهم القول: إن موقف الأردن يعتبر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، أن المملكة لن تقبل، ولن تعترف بالضم أو بـ (صفقة القرن).

أخبار ذات صلة

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني

نايف الرجوب: الأيام المقبلة ستكشف حقيقة وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

&#34;شؤون الأسرى&#34; تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

"شؤون الأسرى" تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

خير مخابرات الأرض

خير مخابرات الأرض

شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمّن سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الضفة

الشرطة تؤمّن سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الضفة

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

رأفت يدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ترتكبهادولة الاحتلال بحق شعبنا

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

عريقات: على العالم رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

رئيس بلدية نابلس: كافة مؤسسات المجتمع المدني تقف خلف القيادة وقراراتها

&#34;شؤون الأسرى&#34; تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

"شؤون الأسرى" تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو وعر

منوعات

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج

&#34;فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش&#34;.. آخر كلمات حسن حسني

"فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".. آخر كلمات حسن حسني

بعد أزمة صحية &#34;عنيفة&#34;.. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

بعد أزمة صحية "عنيفة".. محمد منير يتحدث عن وضعه الصحي ويبكي

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات &#34;كورونا&#34;

تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني في ظل اجراءات "كورونا"

&#34;تلاعبت بالأرقام&#34;.. &#34;فوربس&#34; تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

"تلاعبت بالأرقام".. "فوربس" تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول وفاة رجاء الجداوي

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

صورة نادرة لوفاء كيلاني في شبابها.. تٌشبه فنانة شهيرة

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

منها اصطياد الضفادع وملكة جمال الحمام.. تعرف على أغرب هوايات المشاهير

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

جهاز أمن الكويت يحيل فنانة إلى الطب النفسي والسبب؟

عربي

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

كاتب سعودي: لماذا نُهمل العمل على تحرير الأحواز العربية وننشغل بفلسطين؟

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي أصبح مطلبًا شعبيًا

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

السعودية تُقرر فتح المسجد النبوي وتعتمد خطة جديدة

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات (كورونا) الحقيقية قد تكون سبعة أضعاف المُعلن عنها