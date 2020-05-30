القبض على بائع أسماك "صراصير البحر" السامة في غزة

أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة، اليوم السبت، ضبط (18) كيلو سمك من النوع المسمى بـ "صراصير البحر" السامة، بحوزة أحد البائعين في ميناء غزة.



وأوضح قسم العمليات في المحافظة، أن دورية تفتيش بداخل الحسبة، ضبطت البائع، أثناء بيعه الأسماك للمواطنين على أنها سمك جمبري، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة.



وأوضحت الشرطة البحرية، أنها أتلفت الكمية المضبوطة بعد تحريزها على الفور، بحضور جهات الاختصاص من وزارة الزارعة، ومباحث التموين.







رام الله - دنيا الوطن