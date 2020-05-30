بلدية الخليل: أي تواصل مع إسرائيل سيكون فقط عبر القنوات الرسمية التزاماً بقرار القيادة

أكد رئيس بلدية الخليل، تيسير ابو سنينة على الالتزام التام بقرارات القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال.





وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي سيتم فقط عبر القنوات الرسمية.



ودعا ابو سنينة المواطنين إلى عدم التواصل مع أي جهة إسرائيلية إلا من خلال القنوات الرسمية والالتزام التام بقرارات القيادة لما فيها من مصلحة وطنية لشعبنا.



رام الله - دنيا الوطن